Силуанов встретится с новым главой Минфина Германии в США, сообщил источник

"Пока сложно сказать, каких-то событий за последние недели в этом направлении не происходило", — сказал источник, отвечая на вопрос, продолжаются ли контакты с Германией по вопросу урегулирования украинского долга.

"Как известно, в Германии поменялся министр финансов, наш многолетний партнёр господин Шойбле покинул это пост. Поэтому мы пока договариваемся о том, чтобы установить контакты на уровне министров, чтобы министры познакомились, а потом уже начинать переходить к обсуждению каких-то тем", — отметил он.

Назначение нового министра финансов Германии состоялось 14 марта 2018 года. «В Аргентине в марте на „двадцатке“ нашего министра не было, соответственно у них пока не было возможности встретиться», — пояснил источник.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года обязал Украину выплатить долг. В июне Киев обжаловал это решение.