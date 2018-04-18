Граждане Украины заняли первое место по числу переехавших на ПМЖ в Югру

Граждане Украины заняли первое место по численности тех, кто переехал на постоянное место жительства в ХМАО-Югру. Они составили половину от общего числа участников программы по переселению соотечественников в регион, пишет URA.RU со ссылкой на региональную Думу

Второе место заняли русские, проживающие на территории Таджикистана

«По итогам 2017 года чаще всего участниками программы становятся граждане Украины (почти половина от общего числа) и Таджикистана (около 30%)», — следует из сообщения.

Издание отмечает, что участникам программы и членам их семей предоставляются ежемесячная компенсация расходов по оплате найма жилья и бесплатная медицинская помощь.