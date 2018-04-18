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Граждане Украины заняли первое место по числу переехавших на ПМЖ в Югру
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Граждане Украины заняли первое место по числу переехавших на ПМЖ в Югру 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Граждане Украины заняли первое место по численности тех, кто переехал на постоянное место жительства в ХМАО-Югру. Они составили половину от общего числа участников программы по переселению соотечественников в регион, пишет URA.RU со ссылкой на региональную Думу.
Второе место заняли русские, проживающие на территории Таджикистана.
«По итогам 2017 года чаще всего участниками программы становятся граждане Украины (почти половина от общего числа) и Таджикистана (около 30%)», — следует из сообщения.
Издание отмечает, что участникам программы и членам их семей предоставляются ежемесячная компенсация расходов по оплате найма жилья и бесплатная медицинская помощь.
Программа по переселению реализуется в округе с 2016 года и будет действовать на протяжении еще двух лет. За это время в ХМАО планируют переселить немногим более 5 тыс. соотечественников, проживающих за рубежом. В настоящее время более 50% плана уже выполнено — в регион переехали 2412 человек.
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