Ещё
Эксперт: России надо поменять всю концепцию политики в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: России надо поменять всю концепцию политики в Донбассе 

Свободная пресса 46 минут назад
Директор Центра информационного и общественного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов считает, что России надо поменять всю концепцию политики в Донбассе.
«Начать надо с более жестких дипломатических заявлений. Украина ведет себя как террористическая организация. Она не только обстреливает территорию Донбасса, цинично при этом переворачивая все с ног на голову, но и регулярно грозит уничтожать руководителей ДНР и ЛНР и просто политически активных граждан. Не говоря уже о том, что закон о реинтеграции Донбасса де-факто перечеркивает Минские соглашения», — сказал эксперт в интервью «СП».
По его словам, Россия на этом фоне должна поддержать позицию непризнанных республик по выходу из Минских соглашений или хотя бы поставить об этом вопрос в ходе переговоров.
Читайте подробнее в материале «Свободной прессы» «Донбасс в огне: Почему Кремль не созывает Совбез ООН».
Новости Донбасса: СК возбудил очередное дело против украинских силовиков из-за обстрела мирных жителей
Свободная пресса: последние новости
Порошенко тайно владеет фабрикой Roshen в Липецке Москва развяжет войну на Украине в отместку за Сирию Эксперт: украинский министр неукраинского происхождения копирует Гитлера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью241
Украинские моряки готовы вернуться в Крым105
В России готовят сюрприз для безработных203
Самолетам США разрешили летать над Россией146
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой236
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение