Эксперт: России надо поменять всю концепцию политики в Донбассе

Директор Центра информационного и общественного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов считает, что России надо поменять всю концепцию политики в Донбассе.

«Начать надо с более жестких дипломатических заявлений. Украина ведет себя как террористическая организация. Она не только обстреливает территорию Донбасса, цинично при этом переворачивая все с ног на голову, но и регулярно грозит уничтожать руководителей ДНР и ЛНР и просто политически активных граждан. Не говоря уже о том, что закон о реинтеграции Донбасса де-факто перечеркивает Минские соглашения», — сказал эксперт в интервью «СП».

По его словам, Россия на этом фоне должна поддержать позицию непризнанных республик по выходу из Минских соглашений или хотя бы поставить об этом вопрос в ходе переговоров.

Читайте подробнее в материале «Свободной прессы» «Донбасс в огне: Почему Кремль не созывает Совбез ООН ».

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