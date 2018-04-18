Украинские моряки пригрозили президенту вернуться в Крым

Группа офицеров военно-морского флота Украины , покинувших в 2014 году Крым , обратилась к президенту страны с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Думская».

По словам моряков, четыре года назад они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там свое имущество и служебное жилье. С тех пор руководство страны не сделало ничего для обеспечения служащих ВМС квартирами, пишут офицеры в открытом письме.

"Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий, — цитирует информагентство письмо офицеров. — Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны".