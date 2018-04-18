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Украинские моряки пригрозили президенту вернуться в Крым
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Украинские моряки пригрозили президенту вернуться в Крым 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Группа офицеров военно-морского флота Украины, покинувших в 2014 году Крым, обратилась к президенту страны с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Думская».
По словам моряков, четыре года назад они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там свое имущество и служебное жилье. С тех пор руководство страны не сделало ничего для обеспечения служащих ВМС квартирами, пишут офицеры в открытом письме.
"Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий, — цитирует информагентство письмо офицеров. — Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны".
Моряки надеются, что власти решат их проблему и не будут подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать гражданство РФ для решения квартирного вопроса.
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