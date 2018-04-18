Эксперт: украинский министр неукраинского происхождения копирует Гитлера

Напомним, Аваков сказал, что политика Москвы по отношению к Киеву может перевести конфликт в Донбассе в состояние «горячей войны».

«Но, согласно природе политического украинства, повинна в войне априори Россия. Как повинна почти во всех без исключения украинских бедах», — сказал эксперт в интервью «СП».

По его словам, подобные заявления Авакова и других деятелей украинского государства являются пропагандистской и дипломатической подготовкой Украины к наступательной войне.

«Гитлер, нападая на Польшу и на СССР, тоже обвинял своих соседей в агрессии против Третьего рейха, в нападении на немецкую территорию (как в случае с Второй Речью Посполитой) или в подготовке нападения (в случае с СССР). Украинский министр неукраинского происхождения ничего не изобретает, а копирует Гитлера», — подчеркнул он.