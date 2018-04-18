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Эксперт: украинский министр неукраинского происхождения копирует Гитлера
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Эксперт: украинский министр неукраинского происхождения копирует Гитлера 

Свободная пресса 12 минут назад
Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов считает, что министр внутренних дел «незалежной» Арсен Аваков выдал «страшную военную тайну Украины»: она объявляет войну России.
Напомним, Аваков сказал, что политика Москвы по отношению к Киеву может перевести конфликт в Донбассе в состояние «горячей войны».
«Но, согласно природе политического украинства, повинна в войне априори Россия. Как повинна почти во всех без исключения украинских бедах», — сказал эксперт в интервью «СП».
По его словам, подобные заявления Авакова и других деятелей украинского государства являются пропагандистской и дипломатической подготовкой Украины к наступательной войне.
«Гитлер, нападая на Польшу и на СССР, тоже обвинял своих соседей в агрессии против Третьего рейха, в нападении на немецкую территорию (как в случае с Второй Речью Посполитой) или в подготовке нападения (в случае с СССР). Украинский министр неукраинского происхождения ничего не изобретает, а копирует Гитлера», — подчеркнул он.
Читайте подробнее в материале «Свободной прессы» «Москва развяжет войну на Украине в отместку за Сирию».
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