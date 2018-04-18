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Украина планирует рассмотреть варианты соглашений с Крымом по газовым месторождениям
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Украина планирует рассмотреть варианты соглашений с Крымом по газовым месторождениям 

Свободная пресса 30 минут назад
Фото: Капитал страны
Власти Украины готовы изучить варианты сотрудничества по газовым месторождениям в Крыму. Такое заявление прозвучало в Атлантическом совете в Вашингтоне от министра финансов Украины Александра Данилюка. На вопрос о возможности рассмотрения какого-либо соглашения по разработке месторождений в территориальных водах Крыма политик ответил утвердительно.
«Что мы будем делать? Совершенно ясно, что мы физически не можем там присутствовать. И мы не можем это изменить. Просто сидеть и ждать — неправильно. Мы изучим эти идеи. Я вижу, что вы имеете ввиду. Имеет смысл делать это», — цитирует Данилюка РИА «Новости».
Будут ли договоренности заключаться между Украиной и международными инвесторами или в качестве второй стороны подразумевался российский флот — не уточняется.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что украинский политолог Олег Соскин считает, что Крым нужно переименовать, на самом полуострове назвали эту идею абсурдной. Соскин предложил сменить название полуострова Крым на Тавриду, а Севастополя — на Корсунь. Украинский эксперт утверждает, что возвращение «арийских» названий должно подтвердить претензии Киева на эти территории. Однако, как именно, он не уточняет.
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