На Украине готовы рассмотреть соглашения по газовым месторождениям в Крыму

"Что мы будем делать? Совершенно ясно, что мы физически не можем там присутствовать. И мы не можем это изменить", — сказал Данилюк.

Когда его спросили, возможно ли рассмотрение какого-либо соглашения по разработке месторождений в территориальных водах Крыма, Данилюк ответил, что его ведомство не будет бездействовать.

"Просто сидеть и ждать — неправильно. Мы изучим эти идеи. Я вижу, что вы имеете ввиду. Имеет смысл делать это", — подчеркнул Данилюк.

При этом министр не уточнил, будет ли он договариваться с Россией или международными инвесторами.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что власти пока не решили останавливать добычу газа на шельфе в Крыму.