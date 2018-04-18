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На Украине готовы рассмотреть соглашения по газовым месторождениям в Крыму
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На Украине готовы рассмотреть соглашения по газовым месторождениям в Крыму 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что страна может рассмотреть идею о подписании соглашения по разработке месторождений газа в территориальных водах Крыма, передает РИА «Новости».
"Что мы будем делать? Совершенно ясно, что мы физически не можем там присутствовать. И мы не можем это изменить", — сказал Данилюк.
Когда его спросили, возможно ли рассмотрение какого-либо соглашения по разработке месторождений в территориальных водах Крыма, Данилюк ответил, что его ведомство не будет бездействовать.
"Просто сидеть и ждать — неправильно. Мы изучим эти идеи. Я вижу, что вы имеете ввиду. Имеет смысл делать это", — подчеркнул Данилюк.
При этом министр не уточнил, будет ли он договариваться с Россией или международными инвесторами.
Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что власти пока не решили останавливать добычу газа на шельфе в Крыму.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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