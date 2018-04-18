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Глава Минифина Украины рассказал об отмене рабства
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Глава Минифина Украины рассказал, когда в стране отменили рабство 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Глава украинского Министерства финансов Александр Данилюк, пошутил, что рабство на Украине отменили 20 лет назад, передает РИА "Новости".
"Если бы я не был оптимистом, я бы не занимался работой, которой я занимаюсь. Это не рабство. Рабство на Украине отменили 20 лет назад", — сказал Данилюк, когда его спросили, смотрит ли он с оптимизмом на экономические перспективы Украины.
Ранее сообщалось, что Киев ожидает получить $2 млрд от МВФ в мае-июне. Также ранее первый заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб сообщил, что регулятор ожидает получить очередной транш от Международного валютного фонда в третьем квартале 2018 года.
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