Глава Минифина Украины рассказал об отмене рабства

Глава Минифина Украины рассказал, когда в стране отменили рабство

Глава украинского Министерства финансов Александр Данилюк, пошутил, что рабство на Украине отменили 20 лет назад, передает РИА "Новости".

"Если бы я не был оптимистом, я бы не занимался работой, которой я занимаюсь. Это не рабство. Рабство на Украине отменили 20 лет назад", — сказал Данилюк, когда его спросили, смотрит ли он с оптимизмом на экономические перспективы Украины.

Ранее сообщалось, что Киев ожидает получить $2 млрд от МВФ в мае-июне. Также ранее первый заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб сообщил, что регулятор ожидает получить очередной транш от Международного валютного фонда в третьем квартале 2018 года.