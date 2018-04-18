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Россия оставит НАТО без транспортных самолетов
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Россия оставит НАТО без транспортных самолетов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» до конца года прекратит перевозить сверхтяжелые грузы НАТО самолетами Ан-124 «Руслан». Об этом сообщает французское издание Challenges.
По информации СМИ, это может быть связано с ответом на санкции, наложенные Западом на Москву.
Другим эксплуатантом «Русланов» является Украина, однако ее авиапарк меньше, цена летного часа значительно дороже, а надежность Киева вызывает все большие опасения.
Всего в мире эксплуатируется 20 Ан-124. Единственной альтернативой по грузоподъемности для входящей в блок НАТО Франции является военно-транспортный Airbus A400M, однако он способен поднять всего 25 тонн груза (по другим источникам до 37 тонн — прим. Ленты.ру) в отличие от предельных 100 тонн для самолета советской разработки. Также существует вариант использования американского Boeing C-17 Globemaster III с грузоподъемностью до 77 тонн, однако для этого Франции потребуется переделывать аэродромную инфраструктуру.
Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.
Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.
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