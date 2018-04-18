Глава Минфина Украины готов изучить идеи соглашений по газовым месторождениям в Крыму

"Что мы будем делать? Совершенно ясно, что мы физически не можем там присутствовать. И мы не можем это изменить", — отметил он.

На уточняющий вопрос, возможно ли рассмотреть какое-либо соглашение по разработке месторождений в территориальных водах Крыма, Данилюк ответил: «Просто сидеть и ждать — неправильно. Мы изучим эти идеи. Я вижу, что вы имеете ввиду. Имеет смысл делать это».

При этом, Данилюк не уточнил, с кем он собирается договариваться — с международными инвесторами или российским флотом.