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Глава Минфина Украины готов изучить идеи соглашений по газовым месторождениям в Крыму
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Глава Минфина Украины готов изучить идеи соглашений по газовым месторождениям в Крыму 

Прайм 57 минут назад
ВАШИНГТОН, 18 апр /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Украина может изучить идею о подписании соглашения по разработке газовых месторождений в территориальных водах Крыма, заявил, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, министр финансов Украины Александр Данилюк.
"Что мы будем делать? Совершенно ясно, что мы физически не можем там присутствовать. И мы не можем это изменить", — отметил он.
На уточняющий вопрос, возможно ли рассмотреть какое-либо соглашение по разработке месторождений в территориальных водах Крыма, Данилюк ответил: «Просто сидеть и ждать — неправильно. Мы изучим эти идеи. Я вижу, что вы имеете ввиду. Имеет смысл делать это».
При этом, Данилюк не уточнил, с кем он собирается договариваться — с международными инвесторами или российским флотом.
До вхождения Крыма в состав России «Нафтогазу Украины» принадлежал «Черноморнефтегаз», снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» (владело газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». В настоящее время «Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.
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