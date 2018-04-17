ВСУ обстреляли автомобили с рабочими Донецкой фильтровальной станции

Во вторник днем украинские силовики открыли прицельный огонь по колонне рабочей смены Донецкой фильтровальной станции (ДФС), ранены пять человек.

«Сегодня в 15.40 обстрелу со стороны ВСУ подверглась колонна автомобилей рабочей смены ДФС. С западной стороны дороги, где пролегает линия блиндажей ВСУ, по колонне был открыт прицельный огонь из стрелкового оружия, в результате чего ранения различной степени тяжести получили пять сотрудников ДФС», — цитирует «Новороссия» главу представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова.

По его словам, пострадавшие доставлены в Ясиноватскую железнодорожную больницу.