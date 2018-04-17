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ВСУ обстреляли автомобили с рабочими Донецкой фильтровальной станции
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ВСУ обстреляли автомобили с рабочими Донецкой фильтровальной станции 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Во вторник днем украинские силовики открыли прицельный огонь по колонне рабочей смены Донецкой фильтровальной станции (ДФС), ранены пять человек.
«Сегодня в 15.40 обстрелу со стороны ВСУ подверглась колонна автомобилей рабочей смены ДФС. С западной стороны дороги, где пролегает линия блиндажей ВСУ, по колонне был открыт прицельный огонь из стрелкового оружия, в результате чего ранения различной степени тяжести получили пять сотрудников ДФС», — цитирует «Новороссия» главу представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова.
По его словам, пострадавшие доставлены в Ясиноватскую железнодорожную больницу.
Ранее во вторник сообщалось, что в ходе ночного обстрела снаряд украинских силовиков попал в советский Т-34, который должен был принять участие в параде Победы 9 мая в Луганске.
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