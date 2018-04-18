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В ДНР квалифицировали обстрел работников фильтровальной станции как теракт
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В ДНР квалифицировали обстрел работников фильтровальной станции как теракт 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье «теракт» после обстрела автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.
Компания «Вода Донбасса» во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня сообщил, что в связи с инцидентом в среду планируется остановить работу станции. Не исключено, что ее могут законсервировать.
"По факту обстрела транспорта ДФС (Донецкой фильтровальной станции — ред.) возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР, опубликованном в среду.
В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье «Террористический акт» в отношении командира 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВСУ, который «отдал приказ подчиненным ему военнослужащим указанного воинского подразделения произвести обстрел из стрелкового оружия территории ДНР».
"Под обстрел попал служебный автобус, перевозивший рабочую смену в количестве 29 человек с территории Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватую", — добавили в Генпрокуратуре.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.
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