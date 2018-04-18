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Гуманитарная группа по Донбассу не достигла прогресса по обмену пленными
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Гуманитарная группа по Донбассу не достигла прогресса по обмену пленными 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК/КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила об отсутствии прогресса в вопросе обмена пленными по результатам встречи в Минске, при этом в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что Киев саботирует выполнение принципа «всех на всех» в этом вопросе.
В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.
"В вопросе освобождения заложников пока без прогресса: нам не подтверждают десятки наших граждан, не дают по ним информации, зато упорно требуют отдать «беркутовцев» и других, непричастных к действию минских соглашений", — написала Геращенко в среду на своей странице в Facebook. По ее словам, стороны намерены продолжить работу по поиску компромисса в вопросе обмена пленными.
Как заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина, Киев саботирует выполнение принципа «всех на всех» в вопросе обмена пленными.
"Переговорщики Донецкой и Луганской народных республик продолжают настаивать на единственно возможной формуле обмена пленными — всех на всех без деления на категории. Этот принцип прописан в Комплексе мер, поддержан сторонами контактной группы и резолюцией Совета безопасности ООН, а значит именно этот принцип и должен быть реализован на практике. Пока, к сожалению, украинская сторона всячески саботирует реализацию данного пункта Комплекса мер", — написала Талакина на своей странице в Facebook.
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