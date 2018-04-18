Гуманитарная группа по Донбассу не достигла прогресса по обмену пленными

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.

"В вопросе освобождения заложников пока без прогресса: нам не подтверждают десятки наших граждан, не дают по ним информации, зато упорно требуют отдать «беркутовцев» и других, непричастных к действию минских соглашений", — написала Геращенко в среду на своей странице в Facebook. По ее словам, стороны намерены продолжить работу по поиску компромисса в вопросе обмена пленными.

Как заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина , Киев саботирует выполнение принципа «всех на всех» в вопросе обмена пленными.