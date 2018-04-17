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Аваков доложил США о плане по возврату Крыма
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Аваков обсудил с помощником госсекретаря США план по «возвращению» Крыма 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своём Twitter заявил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом план по «возвращению» Крыма и Донбасса.
«С заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом очень детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step (шаг за шагом. — RT)…», — говорится в сообщении.
Ранее Аваков рассказал о плане по реинтеграции Донбасса.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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