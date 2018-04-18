Азаров: У Запада оканчивается терпение по отношению к Порошенко

Я могу только одно сказать, что после государственного переворота в феврале 2014 года к власти на Украине пришли откровенные клептоманы и откровенные взяточники.

А что касается Порошенко, то могу напомнить историю, как еще в 2005 году он был уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины своим другом — президентом Виктором Ющенко . И уволен Порошенко был именно за коррупцию. Поэтому чего можно было ожидать от этого человека, скажите? И меня абсолютно не удивляет, что все западные кредиты и гранты на Украине просто делятся между своими. А то, что у Deutsche Welle сейчас наконец открылись глаза, — удивительно, почему они раньше были закрыты.

У Запада уже заканчивается терпение, и скоро ЕС США могут просто отказаться кормить Киев, что неминуемо приведет к падению нынешней украинской власти.

Помощь, оказываемая Украине по программам ЕС, зависит не от мнения журналистов DW, она зависит от американцев, которые командуют европейцами. Но дело в том, что и у американцев уже заканчивается терпение, потому что разворовываются американские деньги. Думаю, недолго осталось этому режиму.

Ранее журналисты DW в статье о том, как на Украине расходуются европейские гранты, посетовали на непрозрачность использования денег. В статье со ссылкой на данные украинского Минфина сообщается, что объем международной помощи Украине после госпереворота 2014 года удвоился: за два последних года Киев получал по пятьсот миллионов евро помощи, а в 2014 и 2015 годах — по миллиарду. А всего, по словам главы представительства ЕС в Киеве Хьюга Мингарелли, за последние три года европейцы по различным каналам предоставили Украине более 12 миллиардов евро в качестве помощи, которая предназначалась на улучшение жизни граждан и на помощь в проведении реформ.

Однако теперь европейские организации, предоставлявшие Украине помощь, требуют отчета, на что были потрачены деньги, и ответы их не удовлетворяют.