Украина оказалась в «заложниках» у СНГ

Эксперт оценил планы Украины выйти из СНГ

«Цели Украины понятны — максимально разорвать все связи с Россией кроме тех, которые ей обеспечивают хоть какую-то прибыль, по большей части экономическую или функциональную», — сказал эксперт.

По его словам, Киев не может выйти из СНГ в полной мере: хотя Украина и считается одним из учредителей, она не является членом содружества, поскольку в 1990-е годы не ратифицировала часть документов организации.