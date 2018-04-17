Украина оказалась в «заложниках» у СНГ

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы Украины выйти из СНГ.
«Цели Украины понятны — максимально разорвать все связи с Россией кроме тех, которые ей обеспечивают хоть какую-то прибыль, по большей части экономическую или функциональную», — сказал эксперт.
По его словам, Киев не может выйти из СНГ в полной мере: хотя Украина и считается одним из учредителей, она не является членом содружества, поскольку в 1990-е годы не ратифицировала часть документов организации.
Ранее представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что предложение президента Украины Петра Порошенко выйти из органов Содружества Независимых Государств предусматривает денонсацию отдельных договоров, при этом выгодные Киеву соглашения останутся в силе.
Также директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН оценил поручение президента Петра Порошенко начать процедуру выхода Украины из СНГ.