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Киев согласился на вывод российских войск из Приднестровья через свою территорию
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Киев согласился на вывод российских войск из Приднестровья через свою территорию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Украина согласна предоставить свою территорию для вывода российских войск из Приднестровья. Об этом заявил специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжанивский, передает агентство «Украинские новости».
Он отметил, что согласие от Украины на помощь в выведении российских войск было получено еще во время президентства Леонида Кучмы, который руководил страной в период с 1994-го по 2005 год. «Мы и сегодня соглашаемся на использование нашей территории, так как наша принципиальная позиция, что российские войска должны быть оттуда выведены и должны были быть давно выведены. На сегодня наша позиция неизменна», — заявил Крыжанивский.
Спецпредставитель заявил, что Россия продолжает отказываться выводить войска из Приднестровья. «У России нет готовности вывести свои войска, и они будут цепляться за любую мелочь», — сообщил он. Украина, в свою очередь, готова всеми способами способствовать выводу российских войск, утверждает Крыжанивский.
«Сегодня готовится видение молдавской стороны о статусе приднестровского региона в рамках Республики Молдова. Это еще неготовый документ для обсуждения и подписания, это только начальные элементы. Я надеюсь, что работа, подготовка этого документа будет завершена в этом году», — указал он. По его словам, Приднестровье выразило готовность рассмотреть этот документ.
12 апреля премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что Кишинев желает договориться с Киевом о выводе российских войск из Приднестровья через коридор по территории Украины. Премьер добавил, что говорил о выводе российских войск из Приднестровья на Мюнхенской конференции по безопасности в 2018 году, однако представители Москвы указали на невозможность вывезти вооружение через Украину из-за сложной ситуации в этой стране.
В июле 2017 года парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории ПМР. За документ проголосовал 61 депутат из 101. В знак протеста зал заседаний покинули депутаты от оппозиционной Партии социалистов. В этой политической организации до избрания на пост президента Молдавии состоял действующий глава государства Игорь Додон. Позже он назвал заявление парламента провокацией.
Оперативная группа российских войск в Приднестровье — преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Российские военные обеспечивают проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками» и охраняют склады с боеприпасами.
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