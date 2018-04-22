К линии соприкосновения прибыли снайперы из Литвы и Грузии, заявили в ЛНР 

ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие к линии соприкосновения снайперов из Литвы и Грузии, воюющих на стороне украинских силовиков, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"По нашим данным, в район Катериновки в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины прибыли 12 иностранных снайперов-наемников из Грузии и Литвы", — рассказал он.
Марочко уточнил, что задача прибывших снайперов — провоцировать военнослужащих ЛНР на ответный огонь.