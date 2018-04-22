Инспекторов НАТО обвинили в обострении конфликта в Донбассе

Дании и Представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин обвинил группу инспекторов НАТО из Канады Норвегии в обострении ситуации в регионе и причастности к военным преступлениям в Донбассе. Об этом в воскресенье, 22 апреля, сообщает ТАСС

«По нашим данным, группа иностранных инспекторов, прибывших 15 апреля в зону конфликта в Донбассе, является основной причиной обострения ситуации на линии соприкосновения», — заявил Басурин.

По словам Басурина, стоит инспекторам появиться на участке фронта, как тот тут же подвергается артиллерийской атаке со стороны вооруженных сил Украины . Так, он связал приезд офицеров НАТО на горловское направление 17 апреля с обстрелами Горловки , Зайцево и Широкой Балки в тот же день, а их появление на юге Донбасса 20 апреля с массированным обстрелом сел Саханка и Ленинское.

18 апреля в ДНР заявляли о гибели мужчины после обстрелов Горловки в предыдущий день. Басурин заметил, что командование республики ведет сбор доказательств причастности НАТО к подобным военным преступлениям и намеревается обратиться с ними в местные и международные суды.

С 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие. Обе стороны конфликта, впрочем, обвиняют друг в друга в его постоянных нарушениях.

Вооруженные столкновения в Донбассе начались в 2014 году вследствие смены власти в Киеве и массовых протестов в Донецкой и Луганской областях. После провозглашения о создании ДНР и ЛНР Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). 20 февраля был принят закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому уже этой весной формат военной кампании будет изменен, а ее руководство перейдет к Вооруженным силам Украины (ВСУ).