Украинский депутат призвал расстреливать «зайцев» по примеру Гитлера

После в своей речи он призвал следовать примеру центральной фигуры национал-социализма Адольфа Гитлера и расстреливать так называемых «зайцев», — людей которые ездят в транспорте без билета.