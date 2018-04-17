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Украинский депутат призвал расстреливать «зайцев» по примеру Гитлера
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Украинский депутат призвал расстреливать «зайцев» по примеру Гитлера 

News.ru 1 час назад
Депутат Верховной рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко 17 апреля, выступая в парламенте, раскритиковал премьера страны Владимира Гройсмана за невыполненные обещания по ремонту дорог.
После в своей речи он призвал следовать примеру центральной фигуры национал-социализма Адольфа Гитлера и расстреливать так называемых «зайцев», — людей которые ездят в транспорте без билета.
«Мы требуем запретить ямочный ремонт, а в ямы закапывать тех, кто организовывал ремонт дорог, начиная от руководителя ремонтного участка и всех, кто ремонтировал эти дороги. Их надо закопать и сверху асфальтом закатать. Так, как Гитлер боролся с зайцами в транспорте: расстреляли пару человек, и до сей поры в Германии все платят за билеты. Хотим приличные дороги — должна быть жёсткая ответственность за ямы и за хищение», — сказал Ляшко.
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