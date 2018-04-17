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В Одессе произошла перестрелка
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В Одессе произошла перестрелка 

RT на русском 1 час назад
Фото: od.npu.gov.ua
Группа людей в балаклавах и бронежилетах устроила перестрелку в Киевском районе Одессы.
«На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли вероятно из травматического оружия. Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты», — говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Одесской области.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В результате пострадали два человека, они доставлены в больницы.
Ранее в Одессе задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании.
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