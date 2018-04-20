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В Крыму назвали радостной перспективу лишиться гражданства Украины
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В Крыму назвали радостной перспективу лишиться гражданства Украины 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
Крымские власти оценили заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости лишить крымчан украинского гражданства как фактическое признание российского статуса полуострова.
— Это можно оценивать только как признание киевским режимом того, что жители Крыма — граждане России, — заявил депутат Государственного совета РК Владислав Ганжара. — Сейчас крымчане ни в коей мере не считают себя гражданами Украины. И если этот законопроект все-таки примет Рада, то это, наверное, единственная новость из Украины, которая порадует крымчан. Она найдет поддержку в Крыму, поскольку окончательно формально разорвет связь с враждебным нам государством.
По словам Ганжары, крымчане еще на референдуме 2014 года раз и навсегда решили для себя, гражданами какой страны им быть и выбрали гражданство Российской Федерации. В то же время Киев многочисленными блокадами начиная с 2014 года демонстрировал, что не считает жителей полуострова своими гражданами и всячески стремился снизить уровень их благосостояния, комфорта и безопасности.
В то же время Порошенко посоветовал Раде лишить гражданства Украины всех тех, кто получил российское гражданство в Республике Крым, то есть почти 100 процентов жителей полуострова.
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