«Придется признать выборы в Крыму»

По стопам Михаила Саакашвили могут пойти немало украинцев. Процедура лишения гражданства станет массовой, если Верховная Рада проголосует за президентский законопроект, определяющий, за что человека лишат украинского паспорта. В частности, за голосование на территории аннексированного Крыма и работу на Россию . «Вести» выяснили детали документа и его последствия.

В чем суть

Согласно проекту закона, поданному в Верховную Раду, крымчане получали российские паспорта вне зависимости от их желания, а потому наказывать за это Украина не намерена. Однако, если же крымчанин будет использовать российский паспорт для выезда и въезда на материковую часть Украины, работать в госсекторе РФ, голосовать на местных выборах, в таком случае человека лишат украинского гражданства. В качестве доказательства планируют использовать публичные реестры госорганов России. Кроме того, накажут тех, кто предоставит удостоверение, «выданное оккупационной властью» сотрудникам Госпогранслужбы Украины.

Старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец говорит, что законопроект детализирует конституцию Украины, в которой четко сказано, что двойное гражданство у нас запрещено. В таком случае человек должен добровольно сообщить о наличии второго паспорта, написать письменный отказ и вернуть документ тому государству, которое его выдало, либо же подать заявление о выходе из украинского подданства. Еще один вариант, как случилось с Саакашвили, когда основная претензия заключается в том, что человек якобы дает неправдивую информацию о себе при получении украинского гражданства. «Но, на мой взгляд, предложенный в Верховной Раде законопроект — это популизм в преддверии выборов. Кроме того, есть коллизия: если Украина признает, что крымчане голосовали, то тогда необходимо засчитать результаты выборов на аннексированном полуострове», — говорит Ростислав Кравец.

О коллизии говорит и его коллега Максим Могильницкий. По его словам, человека не могут лишить гражданства, если он не является подданным другой страны, то есть тогда Украина должна будет признать официальность документов, выдаваемых на временно неподконтрольных территориях. «Кроме того, если начать лишать гражданства жителей полуострова, то как быть с ними по возвращении контроля над Крымом? Президент говорит о возврате Крыма, поскольку это наша суверенная территория, а что делать с теми людьми, которые будут лишены украинского гражданства? Высылать из страны? Или обратно предоставлять им гражданство?» Могильницкий говорит, что причиной появления законопроекта стали моряки, которые, выезжая на материковую часть Украины, предоставляли на контроле российские паспорта. История, напомним, закончилась тем, что часть моряков поехала в Россию, а часть — осталась в Украине под следствием.

Что думают крымчане

Сами крымчане жалуются, что на выборы шли «под список» и не имели возможности отказаться от галочки в бюллетене. Более того, для подтверждения должны были сделать фотографию около урны на избирательном участке. «За две недели до выборов весь преподавательский состав собрали в кабинете директора и объявили, что, во-первых, мы обязаны идти голосовать и затем предоставить доказательства, во-вторых, педагоги должны вести пропагандистскую деятельность среди учеников, которые должны были напомнить родителям о дне выборов. Это возмутительно! Я работаю в школе 32 года и никогда еще не занималась подобным», — рассказала «Вестям» преподаватель химии Светлана М. из Симферополя

Впрочем, есть и другие мнения. «Хотят — пусть лишают украинского гражданства. Оно мне все равно не нужно, но со стороны Украины это еще один „красивый“ жест. То блокаду устраивают, то паспорта отбирают, неужели после этого все еще захочется вернуться, вы шутите? Я шел голосовать осознанно как гражданин России», — говорит предприниматель Антон К.