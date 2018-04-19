Украинские власти не должны манипулировать Церковью, заявили в РПЦ

Верховная рада в четверг поддержала обращение Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. По словам президента, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

"Создание автокефальной Церкви — это процесс, который не может быть инициирован светской властью, потому что, как известно, Церковь в современных государствах отделена от государства, и государство не должно манипулировать Церковью, в том числе в предвыборной борьбе или в каких-либо еще политических целях", — сказал митрополит Иларион, текст заявления которого публикуют официальные сайты ОВЦС и Московского патриархата.

Иерарх отметил, что вся концепция создания единой поместной Церкви на Украине, отделенной от Русской православной церкви , базируется на тезисе о том, что в независимом государстве должна быть независимая Церковь. «Если бы мы действовали по этому принципу, тогда бы, например, Александрийскую церковь надо было бы поделить на 50 с лишним частей, поскольку она обнимает собой всю Африку, а в Африке более 50 государств, Антиохийскую церковь надо было бы поделить на несколько частей, Иерусалимскую — тоже на несколько, и так далее. Такие планы и такие идеи выгодны только врагам Церкви», — заявил митрополит.

Раскол на Украине возник в 1992 году, когда бывший митрополит Киевский Филарет (Денисенко) объявил о создании независимой церкви — «Киевского патриархата». Как отметил глава ОВЦС, этот церковный раскол за прошедшие годы «набирал обороты» благодаря поддержке светской власти на Украине, однако преодоление разделений возможно лишь путем покаяния, и «только такой путь может предложить Православная церковь».

"Мы слышали на протяжении многих лет очень твердую позицию Константинопольского патриарха, который всегда говорил о том, что единственным главой канонической Украинской православной церкви он признает блаженнейшего митрополита Онуфрия. А каноническая Украинская православная церковь не имеет намерения разрывать отношения с Русской православной церковью", — добавил представитель РПЦ.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

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