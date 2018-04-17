Иерарх: Киевский патриархат не пожелал работать с РПЦ в комиссии по диалогу

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Киевский патриархат (КП) до сих пор не проявил желания работать в совместной комиссии РПЦ и КП по диалогу, в Русской православной церкви все также призывают тех, кто учинил раскол, «вернуться в лоно православной церкви», заявил во вторник журналистам председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В конце прошлого года Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу главы самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо «шагом к преодолению раскола» на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

"Даже была создана комиссия по диалогу. Пока что не видно никаких признаков того, чтобы с украинской стороны было проявлено желание работать в рамках этой комиссии. Но мы тем не менее к диалогу остаемся открытыми", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, в Русской православной церкви «вот уже четверть века» молятся о прекращении раскола на Украине и призывают «к тому, чтобы лица, учинившие раскол или состоящие в расколе, вернулись в лоно православной церкви».

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение Синода Константинопольской церкви об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение вселенскому патриарху.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными Церквами мира УПЦ Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии — статуса поместной церкви, предполагающего ее административную независимость. Не получив на это согласия, он, несмотря на данную клятву сохранить церковное единство на Украине, создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. В 1997-м РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.

Сам глава Киевского патриархата ранее уточнил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении ради создания автокефальной Украинской православной церкви и что он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ.