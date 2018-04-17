Репортаж: ФК «Шахтёр» и иллюзия мирного Донецка в Москве

Корреспонденты издания Ukraina.ru встретились с болельщиками донецкой команды, которые смотрели матч «Шахтёр» — «Динамо (Киев)» в одном из спортбаров Москвы

«Я всегда задавался вопросом, почему мы собираемся с этими парнями и смотрим футбол здесь, ведь это уже другой «Шахтёр», не тот, который мы помним. Я нашёл для себя ответ: мы пытаемся в себе беречь огонёк воспоминаний о прекрасных мирных временах, которые были когда-то и уже не повторятся. Мы собираемся, чтобы на какой-то момент создать территорию Донецка , без футбола это невозможно. Пусть даже в таком формате чемпионата Украины — нет у нас другого «Шахтёра» и другого формата», — сказал бывший пресс-секретарь клуба «Шахтёр» Руслан Мармазов

Поддержать «Шахтёр» пришли не только уроженцы Донецка, но и других украинских городов, например Чернигова . Среди собравшихся был и аргентинец Мартин, который сейчас работает шеф-поваром в московской гостинице «Украина», а раньше отвечал за питание футболистов «Шахтёра».

«Эта команда всегда поднималась из руин. Она пропитана чем-то большим, чем просто футболом. Это лучший коллектив на постсоветском пространстве, который работает до сих пор», — сказал Артём, который уехал из Донецка в 2014 году.