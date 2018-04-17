В РПЦ надеются, что патриарх Варфоломей не изменит позицию по Украине

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . В Московском патриархате надеются, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине , заявил журналистам председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Так он прокомментировал высказывания президента Украины Петра Порошенко о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой дать разрешение на создание на Украине «единой поместной автокефальной церкви». По информации Порошенко, Синод Вселенского патриархата якобы может уже до 28 июля принять соответствующее положительное решение.

"У нас нет достаточных сведений о содержании беседы между президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем", — сказал митрополит, отвечая на вопрос РИА Новости о реакции РПЦ на заявления украинского президента.

По словам иерарха, в Русской церкви исходят «из того, что единство православной церкви является той незыблемой ценностью, которую должны поддерживать все поместные православные церкви». Митрополит Иларион также напомнил, что патриарх Варфоломей ранее неоднократно заявлял, что считает главу УПЦ МП митрополита Киевского Онуфрия «единственным каноническим главой православной церкви на Украине».

"Мы исходим из этой позиции и из того, что эта ключевая позиция не может претерпеть изменения", — заключил представитель РПЦ.