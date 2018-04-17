Новинский: Порошенко решил поспекулировать на церковной теме

Парламентарий уверен, что чем ближе к выборам, тем чаще глава государства делает заявления по тем вопросам, к решению которых не имеет никакого отношения.

Вадим Новинский. «За последнее время мы слышали много заявлений Петра Порошенко в тех вопросах, на решение которых он не имеет никакого влияния. То он обращается к Совету безопасности ООН с целью её реформирования. Влияет он на это? Конечно, не влияет. То он призывает запретить строительство «Северного потока-2». Влияет он на это решение? Конечно, не влияет. И много таких вопросов, по которым он выступает с инициативой, но на их решение абсолютно не влияет», — сказал депутат Верховной Рады

На встрече с главами парламентских фракций президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обратится к архиепископу Константинополя Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса поместной автокефальной церкви Украины.

«Президенту, видимо, не о чем говорить о своих успехах, и он решил поспекулировать на церковной теме. Я бы советовал президенту Порошенко перечитать Конституцию Украины. Он гарант Конституции. Там чётко сказано, что церковь отделена от государства. Политики не имеют никакого права вмешиваться в дела церковные», — заявил Новинский.