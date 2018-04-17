Сами разберемся: в Крыму ответили на предложение переименовать полуостров

Как заявил Гемпель, крымский полуостров Тавридой назвали древние греки, и украинских экспертов не должно беспокоить его будущее, так как сегодня Крым входит в состав России

"Название Крыма могут определять только сами крымчане, живущие в Крыму, а не люди в сопредельном государстве. Мы сами разберемся, как нашему полуострову называться правильно. А это заявление неуместно и как всегда абсурдно", — заявил Гемпель и уточнил, что крымчане не нуждаются в переименовании полуострова.

Ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы , экономист и политолог Олег Соскин призвал вернуть полуострову Крым название Таврида. По его мнению, городам, расположенным в Крыму, необходимо вернуть «генетические, … праславянские, арийские названия».

Таврида (Таврика, Таврия) — древнее название крымского полуострова. Изначально Таврикой (страной тавров) эллины называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья (примерно до XV века) это название использовалось для всего Крыма. Название Таврида также активно использовалось для обозначения полуострова после его присоединения к России в 1783 году, несмотря на то, что в официальных документах фигурировало название Крым.