Сами разберемся: в Крыму ответили на предложение переименовать полуостров 

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Идея украинского политолога Олега Соскина переименовать Крым в Тавриду выглядит неуместной и абсурдной. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил заместитель председателя комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.
Как заявил Гемпель, крымский полуостров Тавридой назвали древние греки, и украинских экспертов не должно беспокоить его будущее, так как сегодня Крым входит в состав России.
"Название Крыма могут определять только сами крымчане, живущие в Крыму, а не люди в сопредельном государстве. Мы сами разберемся, как нашему полуострову называться правильно. А это заявление неуместно и как всегда абсурдно", — заявил Гемпель и уточнил, что крымчане не нуждаются в переименовании полуострова.
Ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин призвал вернуть полуострову Крым название Таврида. По его мнению, городам, расположенным в Крыму, необходимо вернуть «генетические, … праславянские, арийские названия».
Таврида (Таврика, Таврия) — древнее название крымского полуострова. Изначально Таврикой (страной тавров) эллины называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья (примерно до XV века) это название использовалось для всего Крыма. Название Таврида также активно использовалось для обозначения полуострова после его присоединения к России в 1783 году, несмотря на то, что в официальных документах фигурировало название Крым.
В 2014 году Крым стал российским регионом после проведенного референдума, на котором 96,77% избирателей Республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.