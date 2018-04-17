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Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел
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Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел 

RT на русском 1 час назад
Пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции пострадали при обстреле, один из них в тяжёлом состоянии. Об этом заявил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Вода Донбасса» Александр Евдокимов.
«Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один — в тяжёлом состоянии», — цитирует Евдокимова телеканал Hromadske.
По его словам, пострадавшие находятся в больнице города Ясиноватая, у них пулевые ранения.
«Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее всего, они до утра будут там», — подчеркнул и.о. директора «Вода Донбасса».
Ранее в Раде заявили о нежелании властей Украины прекращать конфликт в Донбассе.
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