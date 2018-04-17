Работу Донецкой фильтровальной станции приостановят

В ДНР намерены остановить работу Донецкой фильтровальной станции

Работу Донецкой фильтровальной станции в Донбассе планируется остановить в среду, 18 апреля, из-за обстрелов.

«На завтра планируется эвакуация рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, которая в данный момент работает на объекте. Процесс эвакуации людей будет проходить с привлечением наблюдателей СММ ОБСЕ и сотрудников МЧС ДНР. После этого начнётся процесс остановки станции и её консервация», — приводит РИА Новости слова представителя ДНР в СЦКК Руслана Якубова.

Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции пострадали при обстреле, один из них в тяжёлом состоянии.