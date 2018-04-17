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Работу Донецкой фильтровальной станции намерены остановить из-за обстрелов
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Работу Донецкой фильтровальной станции намерены остановить из-за обстрелов 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Работу Донецкой фильтровальной станции в Донбассе планируется остановить в среду из-за обстрелов, не исключено, что ее могут законсервировать, заявил во вторник руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
"На завтра планируется эвакуация рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, которая в данный момент работает на объекте. Процесс эвакуации людей будет проходить с привлечением наблюдателей СММ (Специальной мониторинговой миссии — ред.) ОБСЕ и сотрудников МЧС ДНР. После этого начнется процесс остановки станции и ее консервация", — сказал он журналистам.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.
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