В Донбассе из-за обстрела пострадали сотрудники фильтровальной станции

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости . Автобус, перевозивший персонал Донецкой фильтровальной станции, попал под обстрел в Донбассе, пять сотрудников получили ранения, сообщила во вторник пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса».

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

"Во вторник в 15.40 (совпадает с мск) попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. Пятеро сотрудников компании ранены, один из них находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении пресс-службы.