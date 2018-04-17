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В Донбассе из-за обстрела пострадали сотрудники фильтровальной станции
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В Донбассе из-за обстрела пострадали сотрудники фильтровальной станции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Автобус, перевозивший персонал Донецкой фильтровальной станции, попал под обстрел в Донбассе, пять сотрудников получили ранения, сообщила во вторник пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса».
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.
"Во вторник в 15.40 (совпадает с мск) попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. Пятеро сотрудников компании ранены, один из них находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении пресс-службы.
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