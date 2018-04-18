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Район фильтровальной станции предложили сделать участком для разведения сил
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Район фильтровальной станции предложили сделать участком для разведения сил 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Участники подгруппы по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске в ходе минувшей встречи предложили сделать район Донецкой фильтровальной станции участком для разведения сил и средств, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, комментируя прошедший раунд переговоров.
"В качестве кардинальной меры предложено район Донецкой фильтровальной станции сделать очередным участком для разведения сил и средств согласно условиям рамочного решения", — сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР ВСКК пояснили РИА Новости, что данная мера была инициирована представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в подгруппе по безопасности и поддержана участниками переговоров от самопровозглашенных ДНР и ЛНР, также данное предложение поддержали и представители Российской Федерации в подгруппе.
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