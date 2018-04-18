Район фильтровальной станции предложили сделать участком для разведения сил

"В качестве кардинальной меры предложено район Донецкой фильтровальной станции сделать очередным участком для разведения сил и средств согласно условиям рамочного решения", — сказал представитель ведомства.

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