Янукович просит Высший совет правосудия остановить давление на суд в деле о госизмене

КИЕВ, 17 апреля. / ТАСС /. Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился с заявлением в Высший совет правосудия Украины с требованием обеспечить независимость судей и остановить политическое давление при вынесении решений о допросе свидетелей по делу о государственной измене. Соответствующий документ во вторник обнародовал адвокат бывшего главы государства, партнер адвокатского объединения «Авер Лекс» Виталий Сердюк

"Сегодня в Высший совет правосудия передано обращение Виктора Януковича о прекращении политического давления на Оболонский райсуд", — написал Сердюк в Facebook.

"Преимущественное большинство процессуальных решений, принятых судом во время рассмотрения производства, выходят за границы предусмотренной УПК Украины процедуры, противоречат украинскому и международному законодательствам. Поэтому есть все основания считать, что судьи Оболонского районного суда Киева находятся под политическим давлением и вынуждены выполнять незаконные указания, которые ставятся перед ними руководителями государства", — говорится в заявлении экс-президента, которое распространил его адвокат.

В частности, в документе Янукович указал, что «суд отказался организовать допросы свидетелей стороны защиты с помощью единственной законной процедуры — через соответствующее обращение к России с запросом о международной правовой помощи». Среди таких свидетелей — бывшие высокопоставленные украинские чиновники, в частности, экс-премьер Николай Азаров

"Суд постановил допросить всех свидетелей защиты, находящихся на территории РФ, с применением программы TrueConf Client, аналогичной общеизвестному Skype. Такая определенная судом процедура допроса свидетелей, находящихся за рубежом, не предусмотрена ни одним нормативным актом Украины и противоречит главе 43, в частности, статье 567 УПК Украины и Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах от 1950 года", — утверждает в документе Янукович. В заявлении также подчеркнуто, что такое предложение суда нарушает «принцип законности», что «приведет к тому, что доказательства не будут считаться допустимыми и не смогут быть использованы при принятии процессуальных решений».

На основании этих аргументов экс-президент просит Высший совет правосудия «предпринять предусмотренные законом мероприятия с целью обеспечения независимости судей», а также обеспечить допросы свидетелей защиты.

Дело о госизмене

Прокуратура Украины в рамках уголовного дела о госизмене предъявила Януковичу обвинения по статьям «Государственная измена», «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», «Пособничество в ведении агрессивной войны». Ранее сторона обвинения заявляла, что намерена требовать для бывшего президента пожизненного заключения.

Большинство ходатайств адвокатов судом отклоняются, в том числе о допросе ряда свидетелей. Судья пояснял, что все свидетели, находящиеся в РФ, и сам Янукович могут быть допрошены в режиме видеоконференции, но без привлечения компетентных органов России. Защита считает, что суд нарушает право Януковича на защиту. По мнению адвокатов, такие решения председательствующего судьи являются «неправомерными» и «могут свидетельствовать о политическом давлении на него».