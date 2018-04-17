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Омбудсмен ДНР назвала главную тему на переговорах по Донбассу в Минске
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Омбудсмен ДНР назвала главную тему на переговорах по Донбассу в Минске 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Вопрос обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом будет главной темой на встрече гуманитарной подгруппы на переговорах по Донбассу в Минске, заявила во вторник журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе запланирован на 18 апреля.
"На очередном заседании в Минске, которое состоится 18 апреля, главным вопросом встречи гуманитарной подгруппы по-прежнему остается обмен пленными в формате «всех установленных на всех установленных». Со своей стороны мы надеемся, что у руководства Украины наконец-то появилась официальная позиция касательно решения вопроса с обменом пленными", — сказала Морозова.
Омбудсмен ДНР отметила, что на заседании гуманитарной подгруппы также будут подниматься вопросы поиска пропавших без вести, возвращение документов ранее освобожденным лицам и правового статуса этих лиц.
"Донецкая народная республика готова к проведению второго этапа обмена, поэтому предлагаю представителям Украины не затягивать этот процесс, а способствовать скорейшему возвращению всех удерживаемых лиц как с одной, так и с другой стороны", — сказала Морозова.
В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.
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