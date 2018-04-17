Омбудсмен ДНР назвала главную тему на переговорах по Донбассу в Минске

Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе запланирован на 18 апреля.

"На очередном заседании в Минске, которое состоится 18 апреля, главным вопросом встречи гуманитарной подгруппы по-прежнему остается обмен пленными в формате «всех установленных на всех установленных». Со своей стороны мы надеемся, что у руководства Украины наконец-то появилась официальная позиция касательно решения вопроса с обменом пленными", — сказала Морозова.

Омбудсмен ДНР отметила, что на заседании гуманитарной подгруппы также будут подниматься вопросы поиска пропавших без вести, возвращение документов ранее освобожденным лицам и правового статуса этих лиц.

"Донецкая народная республика готова к проведению второго этапа обмена, поэтому предлагаю представителям Украины не затягивать этот процесс, а способствовать скорейшему возвращению всех удерживаемых лиц как с одной, так и с другой стороны", — сказала Морозова.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.