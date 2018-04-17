Ещё
Депутаты партии Ляшко блокируют трибуну Рады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Депутаты партии Ляшко блокируют трибуну Верховной рады 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фракция Радикальной партии Олега Ляшко заблокировала трибуну Верховной Рады, требуя принять изменения в закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».
Как сообщает УНИАН, трибуну блокирует около 15 депутатов.
Ляшко заявил, что фракция требует рассмотреть законопроект №4442, который «восстанавливает государственные гарантии и социальную защиту чернобыльцев».
«Пока это решение не будет принято, пока парламент не рассмотрит законопроекты в защиту чернобыльцев, команда Радикальной партии приняла решение заблокировать парламентскую трибуну», — сказал Ляшко.
Он призвал других депутатов присоединиться к их акции и блокировать трибуну.
Ранее Ляшко назвал ядерное разоружение Украины стратегической ошибкой и заявил, что это нужно «исправить».
RT на русском: последние новости
В ЛНР заявили о четырёх обстрелах со стороны украинских военных за сутки Порошенко: Украина близка к созданию автокефалии поместной церкви Савченко возобновила голодовку
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым попадет на украинские деньги152
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО504
Макрон назвал себя «ровней Путину»345
Украинский космос оказался под угрозой70
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение