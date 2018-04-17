Поезд из Баку до Киева доведет

Евгений Кравцов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления «Укрзализныци»

«Мы расширяем перечень городов, куда с комфортом можно добраться поездом. Теперь маршрут " Баку Харьков " будет продлен до Киева. Поезд формированием «Азербайджанская железная дорога» в первый рейс по новому маршруту отправится из Баку 21 апреля, а с из столицы Украины — 23 апреля», — отметил он.

По его словам, если спрос на данное направление будет расти, руководство «Укрзализныци» рассмотрит возможность увеличения периодичности курсирования поезда в столицу Азербайджана

Полтаве, На территории Украины остановки будут в Харькове, Люботине Миргороде , Лубнах.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» запустит прямой поезд из Киева в Ригу, который уже окрестили «поездом четырех столиц».