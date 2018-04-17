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Поезд из Баку до Киева доведет
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Поезд из Баку до Киева доведет 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.
«Мы расширяем перечень городов, куда с комфортом можно добраться поездом. Теперь маршрут "Баку — Харьков" будет продлен до Киева. Поезд формированием «Азербайджанская железная дорога» в первый рейс по новому маршруту отправится из Баку 21 апреля, а с из столицы Украины — 23 апреля», — отметил он.
По его словам, если спрос на данное направление будет расти, руководство «Укрзализныци» рассмотрит возможность увеличения периодичности курсирования поезда в столицу Азербайджана.
На территории Украины остановки будут в Харькове, Люботине, Полтаве, Миргороде, Лубнах.
Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» запустит прямой поезд из Киева в Ригу, который уже окрестили «поездом четырех столиц».
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