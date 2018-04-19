Азербайджан железно связал Украину с Россией

Через два дня между столицами Украины Азербайджана откроется прямое железнодорожное сообщение за счёт продления маршрута поезда «Баку-Харьков» до Киева. Первый состав из азербайджанской столицы отправится 21 апреля, а из украинской — 23-го. Исполняющий обязанности председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов пообещал, что если это направление будет пользоваться спросом среди пассажиров, то компания рассмотрят вопрос об увеличении количества рейсов в Баку

С одной стороны, жителям или гостям Киева, желающим посетить Баку, гораздо выгоднее добраться самолётом. Путь из «Борисполя» в аэропорт имени Гейдара Алиева прямым рейсом займёт 3 часа 20 минут, а в обратном направлении — 3 часа 50 минут. Билет стоит в пределах от 4500 (без багажа) до 12 000 рублей. Для сравнения, новый поезд преодолеет то же самое расстояние за 60 часов, а путешествие обойдётся минимум в 7500 рублей в плацкарте, а любителям комфорта придётся выложить 10 340 рублей за купе или 19 760 рублей за СВ.

Тише едешь — дальше будешь

Какой резон в запуске железнодорожного сообщения, если можно сэкономить время и деньги за счёт самолёта, спросите вы. Ответ на этот вопрос кроется в маршруте поезда: через 9 часов после выезда из Баку он пересекает границу с Россией и делает остановки в республиках Дагестан Калмыкия , Астраханской, Волгоградской, Воронежской и Белгородской областях, а спустя почти 46 часов попадает на территорию Украины и по дороге проезжает Харьков Люботин (Харьковская область), Полтаву Миргород , Лубны и Гребенку (Полтавская область).

Таким образом, из 60 часов следования украинский отрезок занимает чуть более 14 часов, азербайджанский — 4 часа 10 минут, а российский — оставшееся время, то есть около 40 с половиной часов.

Ещё до запуска нового маршрута можно смело предположить, что он будет пользоваться популярностью, прежде всего благодаря возможности добраться до России. По итогам прошлого года пассажирооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 3,9%, к тому же этим поездом могут воспользоваться и россияне для поездок между регионами своей страны. Кроме того, продолжает увеличиваться количество украинцев, выезжающих в соседнюю державу: к концу октября прошлого года таковых насчитывалось 5,7 млн человек. Для сравнения за весь 2016 год границу с РФ пересекли 4,1 млн граждан Украины, а граждан РФ на Украину въехало всего 1,5 млн Сейчас украинское направление становится всё менее привлекательным: если в 2014 году деловые поездки совершили более 92 тысяч россиян, то в прошлом — менее 9 тысяч.

Более того, самыми прибыльными в 2017 году направлениями «Укрзализныци» стали те, которые связывают украинские и российские города:

• Киев — Москва (154 млн гривен дохода)

• Одесса — Москва (98 млн гривен)

• Киев — Одесса (47 млн гривен)

Хоть поездом, хоть автобусом, хоть пешком

После крымского плебисцита и начала вооружённого конфликта в Донбассе Россия прекратила формирование поездов, следующих напрямую на Украину. Сегодня между странами курсируют восемь пар поездов «Укрзализныци» и три пары поездов железной дороги Молдавии , в частности Москва-Киев и Москва-Одесса (ежедневно отходят от Киевского вокзала), Москва-Харьков (ежедневно от Курского вокзала), Санкт-Петербург — Киев и Санкт-Петербург — Харьков (раз в три дня).

Украинская сторона пошла куда дальше и с 25 октября 2015 года закрыла воздушное пространство для самолётов российских авиакомпаний, в ответ Москва была вынуждена ввести зеркальные меры. В результате Киев выстрелил себе же в ногу, точнее своим гражданам, ведь именно они, по данным на 2013 год, составляли 70% пассажиров авиарейсов между странами (еженедельно по этим маршрутам курсировали от 100 до 125 лайнеров). Действующие ограничения вынуждают пассажиров переплачивать за билеты, чтобы добраться до Украины из России и наоборот с пересадкой в других странах, куда могут въезжать без виз, прежде всего речь идёт о Белоруссии . Очевидно, неспроста Минск стал самым популярным направлением аэропорта «Киев» (Жуляны), откуда раньше вылетали многие рейсы в Россию.

Кроме того, авиаперевозчикам приходится закладывать дополнительные расходы на топливо, поскольку длительность полёта увеличилась из-за необходимости лететь в обход Украины, а аэропорты двух стран теряют прибыль от авиакомпаний, которые раньше платили за размещение бортов.

Глава совета директоров аэропорта «Киев» Денис Костржевский предупреждал, что предприятие понесёт значительные финансовые потери после отказа от сотрудничества с российскими партнёрами. По его словам, только авиакомпания «Трансаэро» совершала ежедневно три полёта и ежемесячно платила аэропорту около 7 млн гривен, или $340 000.

В свою очередь, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» повысила стоимость билетов на другие направления, чтобы компенсировать убытки от приостановки полетов в Россию. По расчётам перевозчиков два года назад, в среднем условная «нагрузка» на одного пассажира должна была составить минимум $2.

Украинские чиновники неоднократно предупреждали, что в скором времени могут разорвать с Россией и железнодорожное сообщение. На шквал критики министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отвечал, что после разрыва авиасообщения «небо на голову не упало». Однако пока слова только и остаются словами. Если эти предупреждения воплотятся в жизнь, то доступными останутся только наземные виды транспорта.

Автолюбители могут въехать на собственной машине в том числе через КПП «Джанкой», или «Чонгар», как его называют украинцы, на границе между Крымом и Украиной, где накануне побывал корреспондент издания Ukraina.ru. На этом пункте пропуска на въезд и выезд работают по пять полос, а в случае необходимости по обоим направлениям могут открыть ещё по две полосы. В 2015 году на «Джанкое» запустили пешеходный переход после того, как Украина прервала автобусное и железнодорожное сообщение с республикой. Ежедневно через этот КПП туда и обратно проходят около трёх тысяч человек туда и обратно.

Содружественный маршрут

Проблемы в транспортном сообщении между Россией и Украиной может создать и выход последней из состава СНГ, который недавно анонсировал Пётр Порошенко. Исполком Содружества пока не получал официального уведомления от Киева.

Впрочем эта инициатива Украины, как и многие другие, касающиеся отношений с Россией, выглядит не более чем номинальной. «Уходя уходи» — не тот принцип, которого придерживается украинский лидер. Порошенко распорядился оставить в силе те документы, которые выгодны его стране с экономической точки зрения, например договора о признании дипломов, трудоустройстве и транзите энергоресурсов. В связи с этим вряд ли Киев выступит инициатором остановки железнодорожного сообщения, благодаря которому трудовые мигранты уезжают в Россию и за счёт своих переводов поддерживают украинскую экономику.

Однако поступки властьдержащих на Украине зачастую не поддаются здравому объяснению, и что им взбредёт в голову — одному Богу известно! В связи с этим поезд Киев-Баку, проходящий через территорию России, станет гарантией для украинцев, которые навещают своих родственников в России или ездят туда на заработки в условиях высокой безработицы и низких зарплат на Родине.