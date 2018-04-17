Погоня Киева за выгодой в рамках соглашений СНГ обернётся зеркальным ответом Москвы, считает политолог

Украина стремится разорвать максимум связей с Россией путём выхода из соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ). При этом Киев стремится сохранить экономическую и функциональную выгоду от сотрудничества в рамках этого объединения, заявил «Экономике сегодня» член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Украинский президент Пётр Порошенко не раз заявлял, что выступает за денонсацию соглашений в рамках СНГ. В то же время его представитель в Верховной раде Ирина Луценко отмечает, что существует ряд исключений. По её словам, речь идёт о «прагматично необходимых» Украине документах, в том числе признании дипломов вузов, вопросах трудоустройства, договоре о транзите, а также тех, «которые будут необходимы экономике Украины».

«Цели Украины понятны — максимально разорвать все связи с Россией, кроме тех, которые ей обеспечивают хоть какую-то прибыль, по большей части экономическую или функциональную», — сказал Безпалько.

Политолог пояснил, что в полной мере выйти из СНГ Киев не может. Несмотря на то что Украина считается одним из учредителей СНГ, в 90-е годы она не ратифицировала часть документов.

В частности, он отметил, что между Москвой и Киевом нет договора о взаимном признании дипломов, либо он давно не работает. Приезжающие на заработки жители Украины должны подтверждать свои знания, в то время как на граждан Белоруссии эти правила не распространяются.

Безпалько считает, если Киев попытается «прагматично» выйти из Содружества Независимых Государств, то Москва должна дать зеркальный ответ.

«Москва в ответ может денонсировать ряд пунктов или даже весь договор о дружбе и сотрудничестве от 1997 года, потому как он связывает Москве руки и не обеспечивает соответствующих бонусов», — сказал эксперт.

Аналитик подчеркнул, что Украина игнорирует взятые в рамках договоров с Россией обязательства. «Например, в соответствии с договором о дружбе она обязана уважать права русскоязычной части населения страны, тем не менее в Киеве принимается притесняющий закон об образовании», — уточнил он.

Посредством создания СНГ бывшие советские республики пытались затормозить лавинообразный распад постсоветского пространства, считает политолог. По его мнению, России сейчас надо сосредоточиться на развитии своих интеграционных союзов, в том числе Евразийского экономического союза , ОДКБ и союзного государства с Белоруссией.

«В данном контексте выход Украины из СНГ абсолютно никак не скажется на России», — резюмировал Безпалько.