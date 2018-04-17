ЕС может возобновить финпомощь Украине в 2018 году 

Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Евросоюз может подготовить новый пакет макрофинансовой помощи Украине к июлю, а затем потребуется согласовать обязательства властей Украины для получения кредитов из этой программы, сообщили РИА «Новости» источники, знакомые с вопросом.
Все процедуры могут быть завершены до 2019 г. В прошлом году Евросоюз и МВФ прекратили финансирование Украины из-за невыполнение требований. Еврокомиссия предложила 9 марта новую, четвертую программу макрофинансовой помощи стране в размере до 1 млрд евро. Эту программу еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент. "Финансовые советники начнут обсуждать предложение в начале мая. Затем расписание переговоров будет плотным, так как цель — чтобы Европарламент проголосовал на пленарной сессии в июне", — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что финансовые консультанты в данном случае — это дипломаты из постоянных представительств стран ЕС при Евросоюзе в Брюсселе, которые встречаются в рамках рабочей группы Совета ЕС. Они проведут подготовительные дискуссии, которые позволят постпредам стран ЕС при союзе согласовать текст предложения по макрофинансовой помощи. Затем этот текст будет обсуждаться с Европарламентом (ЕП). Когда Совет ЕС и ЕП вместе согласуют устраивающий обе стороны текст документа, он будет вынесен на финальное одобрение отдельно Европарламентом и Советом ЕС. «За голосованием Европарламента в июне последует одобрение Совета на министерском уровне без обсуждения и подписание текста в июле. Конечно, если все пойдет хорошо», — сказал источник. Однако для предоставления стране макрофинансовой помощи Евросоюзу и Украине еще необходимо будет согласовать меморандум о взаимопонимании, в котором будут отмечены меры, в том числе реформы, которые власти государства должны будут проводить для получения каждого транша кредита из финпомощи. Меморандум может быть окончательно согласован лишь после одобрения предложения о макрофинансовой помощи Советом и Европарламентом, сказал другой собеседник агентства.