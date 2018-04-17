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Крым потребовали назвать «по-арийски»
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Крым потребовали назвать «по-арийски» 

News.ru 1 час назад
Крыму необходимо вернуть его «арийское» наименование, считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Олег Соскин воспользовался случаем и напомнил, что полуостров Таврида исконно являлся украинской территорией.
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