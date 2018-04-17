Агрессивное меньшинство. Откуда среди фанатов «Шахтера» бандеровцы

14 апреля на матче между «Шахтером» и «Динамо» (Киев), прошедшем на харьковском стадионе «Металлист», болельщики первого из названных футбольных клубов (почему-то с закрытыми лицами) развернули на трибуне флаг Новороссии. Затем, разумеется, тут же сожгли — к ликованию десятков тысяч собравшихся на стадионе болельщиков.

Эта позиция подается украинскими СМИ как мнение всех фанатов «Шахтера», хотя очевидно, что лишь ограниченная их часть перебралась из Донецка на контролируемую Украиной территорию. И, тем более, исповедует радикально правые идеи.

О наличии таковых в регионе, диаметрально противоположном Бандершату, как часто именовали Львов , можно было понять уже на рубеже 2000 — 2010-х годов. На трибунах «кротов», как называли ультрас «Шахтера», начали появляться растяжки с надписями в честь ОУН-УПА* или небольшие черно-красные флаги таковой, а на гостевых книгах — приветствия «Героям слава!» Пусть такие растяжки были небольшими и самодельными, флагов — максимум один-два, как и персонажей с такими заявлениями в Интернете, но тенденция проникновения этих идей в среду донецких ультрас была налицо.

И обязана она была как контактам с представителями других фанатских движений вроде киевского, где идеи Бандеры к тому моменту вовсю процветали, так и деятельности праворадикальной Социал-национальной ассамблеи (СНА) и ее военизированного крыла «Патриот Украины», повсюду активно работавших с футбольными фанатами.

Андрей Билецкий. «На данный момент, мы покрываем 20 областей из 25. Ячейками и осередками. В ячейке состоит менее 10 человек. В среднем осередки имеют от 20 до 60 человек, бойцов. Есть крупные осередки — киевский осередок, донецкий осередок, в первую очередь, конечно, харьковский осередок, который имеет только наличного состава более 200 человек. То есть людей, носящих форму и подчиняющихся организационной дисциплине», — сообщил в декабре 2010 года российскому националисту Юрию Горскому вождь «Патриота Украины»/СНА, ныне внефракционный депутат Верховной Рады

На странице «Кроты (Ultras Shakhtar)» в Twitter, принадлежащей объединению фанатов «Шахтера» (той их части, которая заняла сторону майдановцев и затем перебралась на контролируемую территорию Украины), 23 января 2017 года была размещена фотография с марша, проведенного социал-националистами в Донецке 29 января 2009 года. На фото ребята в камуфляжной форме сжигают флаг Донецкой народной республики, рядом подпись «Жгли вату, когда это еще не было мэйнстримом». Иначе говоря, среди социал-националистов в Донецке тогда были и футбольные ультрас. Собственно, это перестало быть секретом после того, как 27 сентября 2011 года милиция задержала участников несанкционированного шествия по центру Донецка с баннером с символикой СНА. Задержанные оказались фанатами донецких клубов «Шахтер» и «Металлург».

С началом Майдана социал-националисты вошли в ряды «Правого сектора»*. Там же вскоре оказались и представители донецких ультрас.

10 марта 2014 года украинский журнал «Вести. Репортер» опубликовал материал журналиста Игоря Бурдыги, записавшегося 1 февраля на Майдане в ряды «Правого сектора». Вот интересная зарисовка, сделанная им в Доме профсоюзов, где базировались бойцы организации: «Утром возле умывальников в туалете наталкиваюсь на подкачанного парня лет 25 с огромной, вытатуированной на всю спину свастикой. Склонившись над зеркалом, он осторожно бреет голову одноразовой бритвой. Это один из бойцов небольшого отряда донецких ультрас — D88 (88 — цифровое обозначение аббревиатуры HH, или Heil Hitler!). Кельтские кресты, ботинки Dr. Martens, куртки Thor Steinar, ножи на поясе — в общем, настоящие воины белой расы».

Еее)) pic.twitter.com/ey068gGcZd

— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 21 марта 2018 г.

В то время на киевском Майдане действительно находились «десанты» правых ультрас из самых разных городов Украины — например, из Черкасс, которыми руководил будущий боец «Азова», а с октября 2014 года депутат Верховной Рады Украины от Блока Петра Порошенко (с июля 2016 года внефракционный) Олег Петренко

Нацистскую символику можно наблюдать сегодня (ее с восторгом выкладывают на интернет-ресурсах фанатского движения «Шахтера», оставшейся подконтрольными той его части, которая перебазировалась на контролируемую Украиной территорию) и на бойцах батальонов в АТО, представленных представителями футбольных ультрас.

Синхронно организованные футбольные ультрас в Харькове Днепропетровске и многих других городах начали мобилизовываться в поддержку местных очагов протеста.

Вечером 23 января 2014 года журналисты запечатлели группу из полусотни крепких ребят типично фанатского облика, с замотанными лицами промаршировавшими организованной колонной с криками «Слава Украине! Героям слава!» и «Один за всех и все за одного!» к памятнику Тарасу Шевченко в центре Донецка, где проходил местный Майдан. В паблике «Ultras Shakhtar | Ультрас Шахтер» в ВКонтакте тогда же появилось официальное заявление, что фанаты берут на себя оборону протестующих от «титушок».

Однако наиболее очевидно поддержка майдановцев донецкими футбольными фанатами проявилась сразу же после свержения Януковича. «Когда был последний матч в Донецке…Тогда „Революцію гідності“ мы уже выиграли, — вспоминал 6 мая 2018 года в интервью украинской службе Радио „Свобода“ болельщик „Шахтера“ Анатолий Егоров . —И на секторе „Шахтера“, на „Донбасс-Арене“, появляется множество черно-красных флагов. При том, что туда никто не приехал с Западной Украины».

Рядовые болельщики встретили эти действия крайне негативно. «Наше донецкое быдло начало свистеть», — вспоминает Егоров. Далее, по его словам, правые ультрас «Шахтера» становятся одной из организующих сил проукраинских акций в Донецке: «Потом ультрас поддерживали все мероприятия, митинги, людей, которые собирались у нас на акции. Возле храма, потом — на площади Ленина». Потом был марш «За единство Украины» 5 марта 2014 года, по поводу которого Егоров говорит, что «ультрасы донецкого „Шахтера“ были одними из организаторов этих событий», а после марша именно футбольные фанаты стали жертвами уличных стычек с представителями пророссийских сил.

«Участие футбольных ультрас в событиях марта — апреля 2014 года на юго-востоке Украины было огромно, по сути, благодаря их действиям новой власти удалось силовым путем подавить Антимайдан в Харькове, где 27 апреля 2014 года фанаты «Металлиста» в ходе марша массово избивали активистов пророссийских организаций, и в Одессе, куда 2 мая 2014 года прибыл целый поезд с харьковскими фанатами, — говорит лидер движения «Тигры Родины» (молодежное крыло партии «Родина» ) Владимир Лактюшин, в прошлом возглавлявший одну из подмосковных группировок фанатов «Динамо» ( Москва ). — Именно тогда депутат Верховной Рады от партии «Свобода»* Ирина Фарион назвала фанатов «наилучшими националистами». Стоит отметить, что именно националистам, системно начавшим эту работу еще в 2010 году (когда в Харькове «Патриот Украины» провел совместный марш с ультрас «Металлиста», а в Киеве с местными динамовцами начала работать близкая к партии «Свобода» праворадикальная группировка С14), удалось вовлечь фанатов в политические события, мобилизовать эту многочисленную бойцовскую аудиторию на поддержку идей Бандеры и Майдана».

«К сожалению, — добавил Лактюшин, — аналогичной работы среди пророссийских фанатов не велось, наоборот, эмиссары украинских активно работали среди наших болельщиков, привлекая их к событиям в том же Харькове или мотивируя к организации проукраинских акций у себя на родине (особенно активен в этом плане с весны 2014 года был Киров, где ультрас местного «Динамо» кричали с трибун во время матчей «Слава Украине», малевали бандеровские граффити и проводили шествия с желто-голубыми флагами, но аналогичные проявления фиксировались на трибунах в Москве, Казани и т.д.)».

Фото з останнього виїзду в Маріуполь. На фото Кроти які захищають Україну! pic.twitter.com/yx5jmigPL5

— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 27 ноября 2017 г.

Затем новые власти Украины вооружили правых футбольных фанатов и отправили их воевать на восток. По многим свидетельствам, украинская армия весной 2014 года не хотела воевать с жителями своей страны. «Все надеялись на армию, но она немного дала заднюю. Первыми в бой пошли ультрас», — говорит в фильме «Ла-ла-ла-ла», вышедшем в январе 2015 года и посвященном участию фанатов в Майдане и АТО, одетый в черную, похожую на «азовскую» форму фанат «Шахтера», представленный как Ден.

По словам, Егорова, болельщики разных клубов Украины, «все ультрас — это в основном ультрасы — собрались в знаменитом полку „Азов“». Информация об этом размещалась на фанатских интернет-ресурсах совершенно открыто. Например, 16 августа 2014 года на странице «Кроты (Ultras Shakhtar)» в Twitter сообщалось: «В это воскресенье в батальон „Азов“ снова отправляются новобранцы, среди которых есть ультрас „Шахтера“».

Тот же Егоров, отслужив в «Азове», в начале 2016 года возглавил отделение Гражданского корпуса в городе Доброполье Донецкой области. Многие его соратники по фанатскому движению «Шахтера» продолжили воевать в «Азове» или других частях. Например, 27 марта 2017 года под Горловкой погиб 21-летнего боец батальона специального назначения ВСУ «Донбасс-Украина» Владислав «Растишка» Писаренко, служивший в «Азове» с апреля 2015-го по сентябрь 2016-го, а затем перешедший в ряды ВСУ.

Некие представители донецких ультрас присутствовали среди «азовцев» и в известных событиях, когда вечером 29 ноября 2017 года представители «Национального корпуса» (партия, созданная на основе полка) во главе с лидером харьковского отделения, недавним руководителем полка «Азов» Максимом Жориным остановили автобус с игроками «Шахтера» и угрожали им за «непатриотическую позицию». Впрочем, очевидно, представляют они малочисленную группу донецких болельщиков, превратившихся в придаток радикалов из других регионов.