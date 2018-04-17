Украина: МВД и Нацгвардия усиленно готовятся к 9 мая

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Мы ожидаем проведения целого ряда серьезных мероприятий. Поэтому, учитывая предыдущий опыт, должны сделать все возможное, чтобы обеспечить публичную безопасность и порядок. Конечно, мы проведем обучение и слаживание сил», — сказал первый заместитель министра Сергей Яровой

По его словам 9 мая силовики ожидают проведения около двух тысяч мероприятий, участие в которых примет более полумиллиона граждан.

«Наибольшего внимания в этот день требует столица, а также юго-восточные регионы страны. В связи с этим планируется привлечь более 25 тысяч правоохранителей», — сказал Яровой.

Полиция и подразделения ГСЧС будут дежурить у мест массового отдыха людей, которые в течение 28 апреля — 1 мая будут массово выезжать на природу из-за выходных дней на Украине

По мнению заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, с 26 апреля по 9 мая на Украине будут проходить массовые мероприятия, которые могут использовать для провокаций и дестабилизации ситуации.