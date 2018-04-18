Ещё
Раде Украины предлагают поддержать обращение Порошенко о единой церкви
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раде Украины предлагают поддержать обращение Порошенко о единой церкви 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Постановление о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании на Украине единой поместной автокефальной церкви в среду зарегистрировано на официальном сайте Верховной рады.
Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную раду поддержать его обращение, в парламенте заявили, что по данному вопросу могут проголосовать в четверг. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение Константинопольскому патриарху.
"Поддерживая важность предоставления томоса (разрешения — ред.) об автокефалии православной церкви на Украине, на основе которого она сможет занять достойное место в семье поместных православных церквей, Верховная рада Украины постановляет: поддержать обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине", — говорится в проекте постановления.
К документу также прилагается соответствующее обращение президента Украины о создании единой поместной церкви.
В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.
РИА Новости: последние новости
Украинские моряки хотят в Крым. За российским гражданством – и не только Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым "Пустые угрозы". Политолог оценил план Авакова по Донбассу
Комментарии  Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT129
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США235
МИД обратился к россиянам с предупреждением25
В Кремле ответили на «план Авакова»207
Тест: Угадайте валюту по купюре6
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение