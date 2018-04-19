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Рада проголосовала за создание единой украинской православной церкви
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Рада проголосовала за создание единой украинской православной церкви 

Газета.Ru 24 минуты назад
Верховная рада поддержала обращение украинского лидера Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату с просьбой разрешить создание в стране единой поместной автокефальной церкви. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, за это решение проголосовали 268 депутатов, при этом минимум голосов составлял 226.
"Поддерживая важность предоставления томоса (разрешения. — Газета.Ru) об автокефалии православной церкви на Украине, на основе которого она сможет занять достойное место в семье поместных православных церквей, Верховная рада Украины постановляет: поддержать обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине", — говорится в постановлении парламента.
Ранее украинский президент Петр Порошенко рассказал о намерении обратиться к вселенскому патриархату с просьбой дать Киеву разрешение на создание единой поместной автокефальной церкви.
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