Рада проголосовала за создание единой украинской православной церкви

Верховная рада поддержала обращение украинского лидера Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату с просьбой разрешить создание в стране единой поместной автокефальной церкви. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, за это решение проголосовали 268 депутатов, при этом минимум голосов составлял 226.

"Поддерживая важность предоставления томоса (разрешения. — Газета.Ru ) об автокефалии православной церкви на Украине , на основе которого она сможет занять достойное место в семье поместных православных церквей, Верховная рада Украины постановляет: поддержать обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине", — говорится в постановлении парламента.

Ранее украинский президент Петр Порошенко рассказал о намерении обратиться к вселенскому патриархату с просьбой дать Киеву разрешение на создание единой поместной автокефальной церкви.