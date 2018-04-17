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Порошенко решил создать единую украинскую православную церковь
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Порошенко решил создать единую украинскую православную церковь 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Украинский президент Петр Порошенко рассказал о намерении обратиться к вселенскому патриархату с просьбой дать Киеву разрешение на создание единой поместной автокефальной церкви, передает РИА «Новости».
"Принял решение обратиться к вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине", — заявил Порошенко.
Он добавил, что, как только будет получено одобрение Верховной рады, просьба будет направлена вселенскому патриарху. По его словам, епископы УПЦ КП уже подписали необходимые обращения к президенту и патриарху. Также Порошенко отметил, что решение о создании единой поместной автокефальной церкви на украинской территории может быть принято до 28 июля.
Ранее наместник Десятинного монастыря в Киеве архимандрит Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон (Харон) попросил помощи у украинских властей, международных организаций и президента США Дональда Трампа.
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