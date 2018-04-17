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Патриарх Кирилл: СМИ Украины ведут информационную кампанию против канонической церкви
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Патриарх Кирилл: СМИ Украины ведут информационную кампанию против канонической церкви 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Информационная кампания, ведущаяся против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата украинскими СМИ, ведет к росту напряженности в стране, сказал во вторник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на приеме в МИД РФ по случаю православной Пасхи.
"В последние годы на центральных украинских телеканалах ведется информационная кампания против канонической православной церкви. Это провоцирует рост ненависти и насилия в обществе, приводит к захватам храмов, насильственным акциям радикальных организаций, в том числе поджогам храмов", — сказал он.
По словам предстоятеля РПЦ, в настоящее время захвачены десятки храмов, при этом суды принимают решения о возврате зданий прихожанам.
"В настоящее время незаконно захвачено более 50 храмов Украинской православной церкви. Хотел бы заметить, что судебные решения об их возврате владельцам не выполняются, но сам факт, что суды выносят решения в пользу УПЦ, свидетельствует о том, что судебная система работает", — подчеркнул патриарх Кирилл.
Он добавил, что, несмотря на все попытки ограничить ее работу, Украинская православная церковь продолжает вести большую гуманитарную и миротворческую деятельность, особенно в регионах юго-востока страны, наиболее пострадавших от конфликта.
На Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, являющаяся самоуправляемой в составе этой структуры. В стране также существуют непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.
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