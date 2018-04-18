Финал Лиги чемпионов-2018 в Киеве посетят порядка 60 тыс. иностранных туристов — МВД

Киев, 17 апреля / Синьхуа / — Во время финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017-2018 годов, который состоится в Киеве 26 мая, украинскую столицу посетят порядка 60 тыс. зарубежных туристов. Об этом сообщило сегодня Министерство внутренних дел.

В ведомстве уточнили, что свыше 50 тыс. иностранцев будут наблюдать за финальным матчем с трибун стадиона НСК «Олимпийский» и еще до 10 тыс. — на территории фан-зон, которые разобьют в нескольких районах Киева.