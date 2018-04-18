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Финал Лиги чемпионов-2018 в Киеве посетят порядка 60 тыс. иностранных туристов — МВД
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Финал Лиги чемпионов-2018 в Киеве посетят порядка 60 тыс. иностранных туристов — МВД 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Киев, 17 апреля /Синьхуа/ — Во время финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017-2018 годов, который состоится в Киеве 26 мая, украинскую столицу посетят порядка 60 тыс. зарубежных туристов. Об этом сообщило сегодня Министерство внутренних дел.
В ведомстве уточнили, что свыше 50 тыс. иностранцев будут наблюдать за финальным матчем с трибун стадиона НСК «Олимпийский» и еще до 10 тыс. — на территории фан-зон, которые разобьют в нескольких районах Киева.
В сентябре 2016 года УЕФА приняла решение о проведении финала Лиги чемпионов-2018 в столице Украины. —0—
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