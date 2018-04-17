Лавров: выполнение минских соглашений поможет не допустить раскола украинского общества 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Выполнение минских договоренностей предотвратит усугубление разлада в украинском обществе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на приеме по случаю православной Пасхи.
"Уверены, что единственным способом преодолеть междоусобицу, не допустить дальнейшего раскола украинского общества остается полное и последовательное выполнение минского Комплекса мер. Рассчитываем, что народ Украины проявит мудрость, и национальное согласие будет восстановлено", — сказал он.
"Пришедшие в феврале 2014 года к власти ультранационалисты стремятся любой ценой разрушить многовековые всеохватывающие связи между двумя действительно братскими народами, — подчеркнул Лавров. — Усиливается борьба против русского языка, на котором говорит значительная часть населения Украины. Украинский закон об образовании прямо нарушает международные обязательства Киева".
Министр также обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг Украинской православной церкви. «При попустительстве, а порой даже при поддержке киевских властей продолжаются захваты храмов канонической Украинской православной церкви, сопровождаемые агрессивными действиями в отношении священников», — отметил он.