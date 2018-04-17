Лавров: выполнение минских соглашений поможет не допустить раскола украинского общества

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Выполнение минских договоренностей предотвратит усугубление разлада в украинском обществе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров , выступая на приеме по случаю православной Пасхи.

"Уверены, что единственным способом преодолеть междоусобицу, не допустить дальнейшего раскола украинского общества остается полное и последовательное выполнение минского Комплекса мер. Рассчитываем, что народ Украины проявит мудрость, и национальное согласие будет восстановлено", — сказал он.

"Пришедшие в феврале 2014 года к власти ультранационалисты стремятся любой ценой разрушить многовековые всеохватывающие связи между двумя действительно братскими народами, — подчеркнул Лавров. — Усиливается борьба против русского языка, на котором говорит значительная часть населения Украины. Украинский закон об образовании прямо нарушает международные обязательства Киева".